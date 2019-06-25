"Это тупо": Украину упрекнули за панику из-за решения ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) оценивалось как вполне вероятное еще несколько месяцев назад.

"О высокой вероятности этого сценария говорили еще зимой", – сказал OBOZREVATEL дипломат Богдан Яременко.

"Для нас это не было секретом. Список стран, которые поддержат это решение, был понятен еще 2 месяца назад", – заявил он.

Заседание ПАСЕ, иллюстрация Life.ru

По словам дипломата, эта ситуация во многом стала возможной из-за действий или бездействия украинской делегации в ПАСЕ. Яременко подчеркнул: на фоне поиска виноватых "отсутствует дискуссия о том, почему это случилось, почему наши аргументы не были услышаны, почему Украина не изменяет свою аргументацию, не может перестраиваться в дипломатии на протяжении 5 лет".

В этом контексте дипломат заметил, что аргумент в диалоге с Европой: "мы вас защищаем, и вы нам обязаны по гроб жизни" – уже не работает.

Дипломат подчеркнул: обвинять в том, что произошло, нового президента Украины, а также "нападать на Европу, которая продолжает политику санкций, непризнания оккупации Крыма" – "это тупо".

"В целом ситуация для Украины неприятная. Мы понимаем, почему Россия была исключена из ПАСЕ – именно из-за нападения на Украину. И сейчас она возвращается. Но давайте скажем прямо: Совет Европы не имеет полномочий заканчивать войну, Совет Европы не занимается мирными переговорами. Это отдельная организация, в рамках которой случилось то, что случилось. Но это не конец света", – констатировал Яременко.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

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