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23 января • обновлено в 00:27
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"Это трудности перевода": Арахамия "передумал" выступать против законов ЕС

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг свое заявление о том, что Украине якобы следует отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским союзом.

По словам нардепа, журналисты просто не поняли его речь в Давосе из-за "трудностей перевода". Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Кравец на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Арахамия "передумал" выступать против законов ЕС

Арахамия "передумал" выступать против законов ЕС

Скриншот из видео

"Это вырвано из контекста. Или просто благодаря тому, что моя речь была на английском языке, возможно, это просто трудности перевода. Это не соответствует действительности. Партия "Слуга народа", лично я "за" путь в Европейский союз", – заявил Арахамия.

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским союзом.

Вместо этого необходимо создать "собственные правила игры" и использовать конкурентные преимущества, считает депутат. Об этом он заявил во время выступления в Давосе.

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Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Экономический форум в Давосе
Персона
Давид Арахамия
Тег
Европейский Союз
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