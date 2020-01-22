"Это трудности перевода": Арахамия "передумал" выступать против законов ЕС

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг свое заявление о том, что Украине якобы следует отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским союзом.

По словам нардепа, журналисты просто не поняли его речь в Давосе из-за "трудностей перевода". Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Кравец на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Арахамия "передумал" выступать против законов ЕС Скриншот из видео

"Это вырвано из контекста. Или просто благодаря тому, что моя речь была на английском языке, возможно, это просто трудности перевода. Это не соответствует действительности. Партия "Слуга народа", лично я "за" путь в Европейский союз", – заявил Арахамия.

Арахамія каже, що він не те мав на увазі, коли говорив про призупинення приведення законів України у відповідність із законами ЄС #Davos2020 pic.twitter.com/OLanL1QJPf — Roman Kravets (@RomanKravets) 22 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским союзом.

Вместо этого необходимо создать "собственные правила игры" и использовать конкурентные преимущества, считает депутат. Об этом он заявил во время выступления в Давосе.

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