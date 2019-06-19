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"Это только начало": пропагандист Путина резко высказался о смерти Тымчука

1.3тЧитать материал на украинском

Пропагандист Кремля Владимир Соловьев едко высказался о смерти украинского нардепа Дмитрия Тымчука.

В своем телеграм-канале Соловьев выразил убеждение, что политик был убит и заявил, что "это только начало странных смертей".

"Не похоже это на самоубийство. Совсем. Это как же надо чистить пистолет, чтобы не заметить, что он заряжен, да еще и направить его себе в голову?" - написал Соловьев.

Новости
Все же убийство? В полиции раскрыли новые детали гибели Тымчука

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал. При этом было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Дмитрий ТымчукВладимир Соловьев
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