"Лукашенко будет сопротивляться": озвучен прогноз по размещению армии РФ на границе с Украиной

Приказ президента Беларуси Александра Лукашенко об укреплении границы с Украиной никак не повлияет на безопасностные отношения Минска и Москвы.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, несмотря на заявления Лукашенко о появлении Вооруженных сил Российской Федерации на территории Беларуси, и тем более на украинско-белорусской границе не может идти и речи.

"Для Лукашенко появление такой военной базы, более или менее организованной военной силы на территории Беларуси - это очень опасно, и он будет до последнего сопротивляться таким проявлениям", - пояснил Тышкевич.

Он считает, что главная причина заключается в том, что Беларусь работает в формате государства-контрабандиста. Ведет торговлю со всеми и помогает всем обходить санкции.

"Украине помогает получить российские товары, которые Россия не продает. России она продает "белорусские креветки" и так далее. В соответствии с этим, для Беларуси это просто экономически невыгодно - отдавать контроль над своими границами другому государству", - уточнил аналитик.

Подобные же действия будут означать, что вышеперечисленные объемы контрабанды будет контролировать кто-то другой, а Лукашенко любит считать именно экономическую выгоду, подытожил Тышкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в белорусском правительстве высказали свою позицию по поводу аннексии Россией Крыма.

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