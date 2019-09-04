"Это сплетни": Глава Минздрава рассказала о связи со скандальным нардепом Радуцким​​​​​​​

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что тесно не знакома с народным депутатом от "Слуги народа", основателем клиники "Борис" Михаилом Радуцким.

Об этом глава Минздрава сообщила на пресс-конференции в Киеве, 4 сентября, комментируя информацию в СМИ о замене ее Радуцким на посту в министерстве.

Чиновник отметила, что лишь мельком встречалась с политиком.

"С Михаилом Радуцким я пересекалась только на эфирах (на ТВ – Ред.), на котором я ему сказала, что я могу помочь с законопроектом, который он писал. И если нужна будет помощь, то он может обращаться. И мы общались лишь на эту тему", – рассказала она.

При этом Скалецкая отметила, что Радуцкий подавал резюме на вакансию работы в министерстве.

"В какой-то момент сказали, что ищут вакансии, и ему тоже посоветовали подать резюме. И ничего больше, чем это резюме не происходило. Все остальное лишь сплетни. Никаких других договоренностей я не получала", – добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Зоряну Скалецкую со временем на посту министра здравоохранения может заменить нардеп Михаил Радуцкий.

Ранее новым главой Министерства здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая – эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в переписке Радуцкий назвал "своим человеком".

Отметим, что Михаил Радуцкий попался на скандальной переписке во время заседания Верховной Рады 29 августа. Позже он оправдался за нецензурные высказывания в переписке о возможном министре здравоохранения.

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