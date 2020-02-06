"Это сигнал журналистам": Ткаченко сделал заявление об обысках на "1+1"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил, что обыски на телеканале "1+1", проведенные Службой безопасности Украины, являются сигналом, чтобы журналисты прекратили расследование.

Об этом он сообщил в комментарии OBOZREVATEL. Так нардеп отреагировал на информацию, распространенную в СМИ о том, что на компьютерах журналистов "1+1" были записи прослушки премьера Алексея Гончарука. По его убеждению, даже если записи там были, то это является журналистской работой.

"Даже если предположить, что на компьютерах были или монтировались файлы, то это напрямую связано с журналистской деятельностью. А вот обыски – это уже сигнал, чтобы журналисты прекратили свою расследовательскую деятельность", – отметил Ткаченко.

Александр Ткаченко сделал заявление о обысков на "1+1"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировали в помещении, которое ранее обыскали сотрудники СБУ. В то же время о том, что обыск происходил именно на телеканале "1+1" глава государства якобы узнал из сообщения в соцсети нардепа от СН Александра Дубинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.

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