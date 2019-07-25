Увольнение Кличко: юрист оценил план Зеленского

Разделение полномочий городского головы Киева и главы городской государственной администрации столицы – оправданный шаг.

"Когда эти должности соединяются в одном лице, получается какая-то шизофрения или выполнение одних функций за счет других", – сказал OBOZREVATEL юрист, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

"Я на протяжении многих лет предлагаю и поддерживаю именно такой шаг. Это должны быть разные должности – и с точки зрения интересов местного самоуправления, и с точки зрения интересов государства", – заявил он.

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По оценкам юриста, главный плюс такого решения таков: "Каждый занимается своим делом. Городской голова возглавляет местное самоуправление. Собственно, в Киеве, как и в других городах, появится местное самоуправление. А глава госадминистрации наблюдает за законностью и выполняет функции, связанные с представительством правительства в городе".

Говоря о потенциальных рисках, Колиушко заметил: "Главная опасность – некорректно разделить полномочия, дать кому-то больше полномочий за счет другого. Но, если все сделать правильно, не смотреть на персоналии, а поступать исключительно с точки зрения потребностей управления, то, думаю, все "притрется" и все будет хорошо".

Напомним: в распоряжение OBOZREVATEL попало обращение главы Офиса президента Андрея Богдана в адрес Кабинета министров об освобождении Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Решение аргументируется статьей 118 Конституции Украины.

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