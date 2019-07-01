"Это шаг к капитуляции!" Парубий жестко осудил разведение сил на Донбассе

Второй номер партии "ЕС" Андрей Парубий выступил против разведения сил в Станице Луганской на Донбассе.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, 1 июля, спикер Верховной Рады назвал такой поступок шагом к капитуляции.

"Я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая", - заявил Парубий.

"Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру. Потому что нам пытаются заменить понятие мира словам капитуляции", - утверждает он.

Парубий выступил против разведения сил на Донбассе obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал разведение сил в районе Станицы Луганской первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

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