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"Это шаг к капитуляции!" Парубий жестко осудил разведение сил на Донбассе

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Второй номер партии "ЕС" Андрей Парубий выступил против разведения сил в Станице Луганской на Донбассе.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, 1 июля, спикер Верховной Рады назвал такой поступок шагом к капитуляции.

"Я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая", - заявил Парубий.

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"Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру. Потому что нам пытаются заменить понятие мира словам капитуляции", - утверждает он.

Парубий выступил против разведения сил на Донбассе

Парубий выступил против разведения сил на Донбассе

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал разведение сил в районе Станицы Луганской первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-" первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии "...ага,счас ...шо им помешает...?) может рассейские кураторы...?)
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Дайте ему автомат и на передовую.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Бурмистров Вадим, дайте ему селёдки! :)
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