''Это русские земли с русским населением!'' В Москве призвали к захвату новых территорий Украины

Скандальный депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский выразил убеждение, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, а территории страны поделят между собой Россия и Запад.

С таким заявлением лидер ЛДПР выступил на пленарном заседании Госдумы 18 октября во время обсуждения постановления о "нарастании военной угрозы со стороны Украины".

"Насколько я понимаю, речь идет о разделе Украины, когда вся Левобережная Украина отойдет России, а Правобережная останется под влиянием Запада, возможно, и вступит и в ЕС, и в НАТО", - заявил Жириновский.

"Надо окончательно решить, чтоб не только Донбасс, а вся восточная Украина… Никогда не дарите чужие земли. Это русские земли с русским населением", — уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Турчинов красиво ответил России на угрозы в адрес Украины.