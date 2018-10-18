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''Это русские земли с русским населением!'' В Москве призвали к захвату новых территорий Украины

14.3тЧитать материал на украинском

Скандальный депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский выразил убеждение, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, а территории страны поделят между собой Россия и Запад.

С таким заявлением лидер ЛДПР выступил на пленарном заседании Госдумы 18 октября во время обсуждения постановления о "нарастании военной угрозы со стороны Украины".

"Насколько я понимаю, речь идет о разделе Украины, когда вся Левобережная Украина отойдет России, а Правобережная останется под влиянием Запада, возможно, и вступит и в ЕС, и в НАТО", - заявил Жириновский.

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"Надо окончательно решить, чтоб не только Донбасс, а вся восточная Украина… Никогда не дарите чужие земли. Это русские земли с русским населением", — уверен он.

''Это русские земли с русским населением!'' В Москве призвали к захвату новых территорий Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Турчинов красиво ответил России на угрозы в адрес Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Опять у жирика приступы диареи и шизофрении.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Половина нерабов-рагулей будет выращивать рапс, шо бы откармливать вторую половину на органы. Реципиенты из ЕС чекают свидомую укро-требуху. Сбудется мрия украинского народа-будут житы в Евросоюзе,но правда по частям
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да силен этот жопобрей своим языком.
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