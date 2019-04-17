"Это провокация!" Жвания сделал заявление о запрете Порошенко покидать Украину

Экс-нардеп Давид Жвания заявил, что не подавал иск в суд о запрете президенту Петру Порошенко и другим высшим должностным лицам (всего 180 человек) покидать Украину.

В комментарии "Главкому" Жвания сообщил, что "это ерунда и фейк", который якобы запустили его оппоненты.

"Я никакого заявления в суд не подавал. Может это идет от тех, кто меня мучил и издевался все это время", - заявил он, уверяя, что даже будет голосовать на выборах за Порошенко.

"Поэтому этот иск просто против моих убеждений. Это грамотная провокация", - утверждает Жвания.

Петр Порошенко

Как известно, Жвания - бывший партнер экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Напомним, Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получала "откаты" за содействие чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК "Энергоатом" в течение 2008-2012 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жвания из-за долгов лишился дорогостоящего раритетного авто.

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