"Это провокация": в Госдуме нервно оценили указ Зеленского по гражданству

Член комитета Государственной думы по международным делам России Антон Морозов назвал провокационным указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев и лиц без гражданства, а также некоторых россиян.

В интервью "RT" он отметил, что этот бесполезный шаг носит политизированный характер.

"Я думаю, что это звучит несколько провокационно... Не очень понятно с практической точки зрения, как это будет применяться, поскольку у нас такой ответственности и по закону преследования по политическим мотивам не предусмотрено", — сказал Морозов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцам, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ. Документ, принятый Госдумой 23 июля, он одобрил 2 августа.

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