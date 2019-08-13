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"Это провокация": в Госдуме нервно оценили указ Зеленского по гражданству

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Член комитета Государственной думы по международным делам России Антон Морозов назвал провокационным указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев и лиц без гражданства, а также некоторых россиян.

В интервью "RT" он отметил, что этот бесполезный шаг носит политизированный характер.

"Я думаю, что это звучит несколько провокационно... Не очень понятно с практической точки зрения, как это будет применяться, поскольку у нас такой ответственности и по закону преследования по политическим мотивам не предусмотрено", — сказал Морозов.

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Государственная Дума России

Государственная Дума России

duma.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцам, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ. Документ, принятый Госдумой 23 июля, он одобрил 2 августа.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия Москва
Тег
Государственная Дума России
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филипп филипыч
филипп филипыч
даю подсказку фсб - фабрикуешь дело на человека (разведчика) по политическому преследованию и вуаля! засланный казачек готов))
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