Это противозаконно! В БПП жестко ответили Зеленскому относительно роспуска Рады

После внеочередных выборов Верховной Рады Украины новоизбранный парламент может быть признан нелегитимным.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Хлань, комментируя указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Нардеп объяснил, что окончательную оценку законности роспуску парламента со временем даст Конституционный суд.

"Это право народных депутатов – обратиться за разъяснением, было ли это конституционно. Давайте представим себе, что КС решит, что роспуск парламента был неконституционным, что президент действовал неконституционно. Тогда вообще ставится под сомнение состав новой Верховной Рады. Это приводит фактически к нелегитимности Верховной Рады и к новым внеочередным выборам", – заявил депутат.

По его мнению, президент на сегодняшний день "втягивает страну в большую турбулентность".

Также Хлань назвал незаконным внесение изменений в избирательное законодательство после того, как указ о досрочных выборах уже издан.

"Если указ президента только что появился, то фактически с него стартует предвыборная кампания. Тогда я не понимаю, что обсуждали на Банковой. Если стартует избирательная кампания, после указа президента через 60 дней должны состояться досрочные парламентские выборы. Избирательная кампания стартует, и мы будем вносить изменения фактически на ходу избирательной кампании? Это противозаконно! О каких изменениях мы говорим? Я вообще не понимаю, что обсуждается", – подчеркнул политик.

Комментируя предложение президента об отмене мажоритарной системы и введении закрытых списков, Хлань заявил: "Сегодня президент Зеленский говорит – давайте возвращаться к этой системе. Зачем? Если даже вернемся, это будет на следующие парламентские выборы. Если есть указ, тогда уже нельзя менять законодательство. Тогда я не понимаю, зачем были консультации с лидерами парламентских фракций. Тогда уже не нужно экстренное заседание Рады, мы идем по старой избирательной мажоритарной системе".

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.

Вскоре Зеленский подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.

Аналитики OBOZREVATEL считают решение Зеленского не только серьезным нарушением закона, но и очень большой политической ошибкой, что может грозить ему 6 годами тюрьмы.

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