''Налицо — кризис'': в "Опоре" обвинили Зеленского в нарушении закона

Смена избирательной системы за несколько месяцев до выборов, чего добивается президент Украины Владимир Зеленский, прямо противоречит международной практике и требованиям Венецианской комиссии.

Об этом OBOZREVATEL рассказала глава общественной организации “ОПОРА” Ольга Айвазовская. По ее словам, новые правила выборов начнут действовать сразу же на следующий день после старта предвыборной кампании.

“Есть международные стандарты, которые закреплены в кодексе Венецианской комиссии. Они прямо запрещают за год до выборов изменять 3 вещи: избирательную систему, систему комиссий и территориальную организацию выборов”, — пояснила Айвазовская.

Это отнюдь не единственное нарушение Регламента. Так, на момент начала внеочередного заседания парламента проект закона с предложениями президента так и не появился на сайте Верховной Рады. Народные депутаты его также не получили.

Верховная Рада

“Это нарушение Регламента. Даже если законопроект внесен и зарегистрирован, голосовать его без двухнедельного срока на подачу альтернативных проектов — нельзя. Очевидно, что налицо — политический кризис”, — заявила общественный активист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.

Вскоре он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.

Аналитики OBOZREVATEL считают решение Зеленского не только серьезным нарушением закона, но и очень большой политической ошибкой, что может грозить ему 6 годами тюрьмы.

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