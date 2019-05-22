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''Налицо — кризис'': в "Опоре" обвинили Зеленского в нарушении закона

9.7тЧитать материал на украинском

Смена избирательной системы за несколько месяцев до выборов, чего добивается президент Украины Владимир Зеленский, прямо противоречит международной практике и требованиям Венецианской комиссии.

Об этом OBOZREVATEL рассказала глава общественной организации “ОПОРА” Ольга Айвазовская. По ее словам, новые правила выборов начнут действовать сразу же на следующий день после старта предвыборной кампании.

“Есть международные стандарты, которые закреплены в кодексе Венецианской комиссии. Они прямо запрещают за год до выборов изменять 3 вещи: избирательную систему, систему комиссий и территориальную организацию выборов”, — пояснила Айвазовская.

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Это отнюдь не единственное нарушение Регламента. Так, на момент начала внеочередного заседания парламента проект закона с предложениями президента так и не появился на сайте Верховной Рады. Народные депутаты его также не получили.

Верховная Рада

Верховная Рада

“Это нарушение Регламента. Даже если законопроект внесен и зарегистрирован, голосовать его без двухнедельного срока на подачу альтернативных проектов — нельзя. Очевидно, что налицо — политический кризис”, — заявила общественный активист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вот плохие были все, потому что придерживались каких-то законов, а Вове N2 дана команда скорее и еще скорее, тем более пипл поддерживает. Жаль, что пипл не знает, что с ним играют втемную.
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Парубий, Ляшко, Блок Петра Порошенко - единственные смелые и ответственные депутаты в Верховной Раде Украины, понимающие, что если Законодательная Власть Украины не даст сейчас в рыло зарвавшемуся дебильному клоуну-президенту Зеленскому, то завтра в Верховной Раде, Правительстве, Генпрокуратуре, Генштабе, Минобороне, СБУ, в аппарате президента, а также Главами регионов - будут сидеть Путинские пророссийские тайные агенты Кремля, маскирующиеся под "слуг народа" и тогда пойдет плясать Украина под дудку Путина. Проплаченные Кремлем липовые соцопросы в Украине уже лепят заранее итоги голосования: все за несуществующую партию слуга народа и все единогласно за референдум. Во понеслось Путинское КГБшное дурилово украины!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
"Даже если законопроект внесен и зарегистрирован, голосовать его без двухнедельного срока на подачу альтернативных проектов — нельзя." // Думаю, що це - головне, оскільки проекти закону про вибори (як і будь-якого іншого) мають право і фракції Верховної Ради. Нажаль, це чергове порушення новооброаним президентом українського законодавства. Так недовго і до імпічменту дострибатися?!)))))))))
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