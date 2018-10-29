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Зеленский заговорил о выборах президента: в ''Квартале 95'' дали пояснение

7.1тЧитать материал на украинском

Украинский шоумен, лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский не объявил об участии в президентских выборах 2019 года.

Такой вывод можно сделать из комментария OBOZREVATEL пресс-секретаря студии "Квартал 95" Татьяны Руденко. Отвечая на уточняющий вопрос, было ли заявление Владимира Зеленского об участии в выборах президента Украины 2019 года, она заявила, что выступление было лишь монологом.

"Монолог Владимира Зеленского в "Вечернем квартале" — это монолог проекта. В этой части программы все сказано", — коротко прокомментировала выступление Зеленского Руденко.

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Напомним, на концерте "Вечернего квартала" комик первые публично высказался об участии в выборах президента Украины в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский намерен поучаствовать в президентской кампании и сделал ставку на актера, лидера Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Владимир Зеленский
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вместо Порошенко Украина нашла себе молодого. Вопрос, кого - Вакарчука или Зеленского?
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