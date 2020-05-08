"Это профанация!": Порошенко обвинил власть в обмане медиков

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешняя власть пытается обмануть врачей, изменив законопроект о выплатах медикам, которые заболели COVID-19.

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Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Сначала Порошенко заявил, что в Украине невероятно высокий процент заболеваний среди персонала – в странах Европы он в разы меньше.

"Если вы взяли статистику Италии, то вы должны знать, что там считается плохим признаком то, что 8% заболевших COVID-19 составляют врачи. В среднем по Европе это 1-2%. В Украине это почти 20%. Каждый день больше сотни врачей заболевают", – сказал он.

По словам Порошенко, с самого начала эпидемии врачи были без защиты, так как маски были проданы за границу еще до того, как в Украину пришла болезнь. В то же время, государство закупило около 70-80 тысяч защитных костюмов, тогда как только его команда – 130 тысяч.

Петр Порошенко Скриншот из видео

"Врачи были абсолютно без защитных средств. Маски были проданы, когда в мире уже бушевала эпидемия, за 80 копеек, а потом покупались по 25 гривен. Кто-то был привлечен к ответственности? Точно нет", – заявил экс-президент.

Также он обвинил власть в попытке обмануть врачей. Недавно стало известно, что в "Слуге народа" не хотят принимать законопроект, призванный ввести выплаты медикам, заболевшим COVID-19. Вместо этого они создали альтернативный, где выплаты больше, но доступны они будут только тем, кто получил из-за болезни инвалидность.

"Но у нас инвалидом среди врачей не становится никто. Потому что от гриппа нельзя стать инвалидом, есть только сопутствующие болезни (например, сердечно-сосудистые), которые приводят к смерти или инвалидности. Но это профанация. Пытаются обмануть врачей", – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" готовы в три раза увеличить выплаты врачам, заболевшим или умершим от коронавируса COVID-19, лишь бы перехватить инициативу у "Европейской солидарности". Кроме того, выплаты будут осуществляться только тем медикам, кто получил из-за болезни инвалидность.