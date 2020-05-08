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9 мая • обновлено в 00:26
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"Это профанация!": Порошенко обвинил власть в обмане медиков

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Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешняя власть пытается обмануть врачей, изменив законопроект о выплатах медикам, которые заболели COVID-19.

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Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Сначала Порошенко заявил, что в Украине невероятно высокий процент заболеваний среди персонала – в странах Европы он в разы меньше.

"Если вы взяли статистику Италии, то вы должны знать, что там считается плохим признаком то, что 8% заболевших COVID-19 составляют врачи. В среднем по Европе это 1-2%. В Украине это почти 20%. Каждый день больше сотни врачей заболевают", – сказал он.

По словам Порошенко, с самого начала эпидемии врачи были без защиты, так как маски были проданы за границу еще до того, как в Украину пришла болезнь. В то же время, государство закупило около 70-80 тысяч защитных костюмов, тогда как только его команда – 130 тысяч.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

"Врачи были абсолютно без защитных средств. Маски были проданы, когда в мире уже бушевала эпидемия, за 80 копеек, а потом покупались по 25 гривен. Кто-то был привлечен к ответственности? Точно нет", – заявил экс-президент.

Также он обвинил власть в попытке обмануть врачей. Недавно стало известно, что в "Слуге народа" не хотят принимать законопроект, призванный ввести выплаты медикам, заболевшим COVID-19. Вместо этого они создали альтернативный, где выплаты больше, но доступны они будут только тем, кто получил из-за болезни инвалидность.

"Но у нас инвалидом среди врачей не становится никто. Потому что от гриппа нельзя стать инвалидом, есть только сопутствующие болезни (например, сердечно-сосудистые), которые приводят к смерти или инвалидности. Но это профанация. Пытаются обмануть врачей", – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" готовы в три раза увеличить выплаты врачам, заболевшим или умершим от коронавируса COVID-19, лишь бы перехватить инициативу у "Европейской солидарности". Кроме того, выплаты будут осуществляться только тем медикам, кто получил из-за болезни инвалидность.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
врачи вирус медики
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