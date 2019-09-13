"Это политическая расправа": в "ЕС" обратились к журналистам из-за роспуска ЦИК

Депутат из фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов обратился к журналистам с просьбой начать расследование о прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом он заявил после заседания парламента, передает пресс-служба политсилы на своей странице в Facebook. По словам Герасимова, монобольшинство хочет иметь "карманную ЦИК" и делается это с определенной целью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"ЦИК – это профессиональное, равноудаленное учреждение от всех, которое создается таким образом, чтобы там были представители многих политических сил. ЦИК создается на семь лет, чтобы на нее не могли влиять ни президент, ни парламент. Сегодня этот принцип был нарушен", – заявил Герасимов.

Артур Герасимов Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

По его словам, на обсуждение этого вопроса не пригласили никого из членов ЦИК, что было похоже на "политическую расправу".

"Мы были категорически против. Против была общественность, экспертное сообщество, "Опора". И несмотря на это, сегодня это решение было продавлено через зал. Еще раз хотел бы обратить к вам: проанализируйте и выясните, с какой целью или, упаси боже, антиукраинской целью, это делалось", – отметил Герасимов.

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии. Это решение было поддержано 341 голосом в ходе пленарного заседания парламента 13 сентября. Это может стать очередным шагом к узурпации власти и влияния на выборы.

Ранее против роспуска Центральной избирательной комиссии выступила Общественная сеть "Опора" и Комитет избирателей Украины.

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