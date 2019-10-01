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1 октября • обновлено в 21:10
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"Это план Путина": у Порошенко назвали договоренности Зеленского ловушкой Кремля

1.7т Читать материал на украинском

Сопредседатель фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала "формулу Штайнмайера" планом президента России Владимира Путина.

На своей странице в Facebook она раскритиковала текущий ход переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Это односторонние обязательства Украины, на нас возлагают ответственность за не нами развязанную войну. У Москвы теперь никаких обязательств", – считает она.

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По словам политика, ключевой блок соглашений по безопасности на востоке страны теперь якобы не обговаривается, "остался только политический".

"Власть стыдливо молчит еще об амнистии боевикам", – написала оппонентка президента.

"Закон об особенностях местного самоуправления принимался ВР только на три года, а не на постоянной основе. На постоянной основе – это ползучая федерализация", – утверждает Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

Он подчеркнул, что "красные линии" касательно Донбасса Украина не перейдет и капитуляции ВСУ не будет.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
переговоры по Донбассу Новости Донбасса политика Партия "Европейская солидарность"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если бы эта дур...нет, истеричная дама, больше бы возмущалась за коррупцию и за слабость страны, чтобы Украина за годы их правления стала сильной и перестала быть коррумпированной, то никто бы не принуждал ее к российским формулам. Какой извилиной эта б/у нардепка думала Запад будет терпеть слабость и тотальную коррупцию Украины? Я предполагаю какой - той, которая разделяет два полушария на которых она сидит.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Снова меньшинство пытается диктовать свою волю подавляющему большинству
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да не паникуйте вы свиньи усраинские ,вы и так на кукане.
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