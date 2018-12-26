‏''Это парадокс'': в Польше развенчали миф об отношениях с Украиной

Распространенное убеждение о том, что отношения Украины и Польши в настоящее время являются наихудшими за последние десятилетия, не соответствует действительности.

Такое мнение выразил польский посол Ян Пекло в интервью "Европейской правде", пояснив, что оба государства стали единым экономическим организмом.

"Это парадокс, что такое мнение действительно очень распространено, в первую очередь – в медиа. В реальности мы имеем противоположную картину. На самом деле отношения не просто хорошие, а очень хорошие. Это подтвердил последний визит главы польского МИД Яцека Чапутовича, который имел ряд результативных встреч с украинским руководством", – пояснил Пекло.

По словам посла, до Чапутовича Украину посетила делегация руководства польского Сейма, которая участвовала в мероприятиях в память о жертвах Голодомора.

"О кризисе отношений можно говорить, имея такое активное общение? Польша последовательно поддерживает Украину, не признавая аннексию Крыма, выступая против агрессии России на Донбассе, и так же – в недавнем конфликте на Азовском море. Наша позиция: новая агрессия России должна быть наказана усилением санкций. И это не все! Имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли", – добавил он.

Пекло также отметил, что в Польшу приезжают много граждан Украины, которые там работают или учатся.

Ян Пекло kijow.msz.gov.pl

"Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом. Польша уже не может обеспечить свое экономическое развитие без украинских работников. Зато деньги, которые пересылают домой эти работники, являются важным фактором поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригождается им дома, например – для начала собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон", – рассказал посол.

По мнению дипломата, оценки о проблемах в отношениях между двумя государствами базируются исключительно на анализе исторических событий, а точнее, на разной трактовке роли Украинской повстанческой армии (УПА), лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и событий на Волыни.

"Но это история, где должны работать историки! И мы и такое сотрудничество – то есть и здесь не стоит говорить о кризисе", – резюмировал Пекло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин также говорил, что отношения с Польшей являются очень хорошими, а конфликта между странами нет. Он призывал не спекулировать историей и взвешенно подходить к решению исторических вопросов.