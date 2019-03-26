Почему не с Путиным? Историк озвучил важный нюанс встречи Бойко и Медведева

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а не с президентом России Владимиром Путиным, либо из-за своего низкого политического статуса, либо, чтобы не раздражать украинцев.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил историк и блогер Юрий Гудименко. Он отметил, что ранее украинские пророссийские политики пытались поднять себе рейтинг разговорами об освобождении украинских политзаключенных Кремля, но им это не удалось.

"Возможно, эта встреча произошла с премьером, а не с президентом РФ, потому что помешал Бойко, – не по статусу ему встречаться с Путиным. Ведь сам Медведчук и российский президент встречаются регулярно в течение десятилетий и никто не мог этому помешать. Многие говорили, что перед первым туром выборов Бойко, Медведчук или еще какой-то откровенно пророссийский кандидат в Москве договорится об освобождении наших пленных, чтобы поднять себе рейтинг. Время до выборов в Украине еще есть, но обмена не произошло. Видимо, это к лучшему, потому что такое событие очень подняло бы рейтинги пророссийских сил", – сказал он.

Есть также версия, что украинские политики могли акцентировать внимание на встрече с Медведевым, а не с Путиным, потому что у российского премьера антирейтинг среди украинцев ниже, чем у президента РФ, отметил Гудименко. Он объяснил, что Бойко с Медведчуком, возможно, хотели во время этого разговора подчеркнуть пророссийскую линию, а не пропутинскую.

Бойко и Медведчук в Москве ТАСС

"Возможно, речь о том, что для огромного количества украинцев Путин – это раздражитель номер один. Многие граждане находятся под влиянием ошибочного мнения, что все россияне хорошие, только их президент плохой и заставляет их делать негативные вещи. Это неправда, конечно, но для украинцев лицо Путина является раздражителем, враждебным персонажем. А вот Медведев такого сильного отвращения не вызывает, в Украине его антирейтинг значительно меньше. Поэтому, возможно, таким образом Бойко подчеркивал пророссийскую линию, но не пропутинскую", – сказал блогер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Также присутствовал кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Он заявил, что Украина должна сохранить транзит газа путем создания газотранспортного консорциума с Россией.

В то же время глава "Газпрома" заявил, что готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину.

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