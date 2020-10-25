Организаторы опроса Зеленского открестились от детей-волонтеров

В организации, которая занимается проектом "Пять вопросов от Президента", проверяют информацию о том, что их опрос проводят несовершеннолетние.

Об этом OBOZREVATEL рассказал координатор Артем Гагарин. "Мы сейчас проверяем информацию, которая появляется в соцсетях, в Telegram-каналах о том, что там есть несовершеннолетние. Если эти факты подтвердятся, в таком случае ответственность будет нести социологическая компания, которая проводит опрос. Это их ответственность", – говорит Гагарин.

На вид волонтеру нет и 16 лет. Facebook Ирины Геращенко

Какая именно социологическая служба проводит опрос, Гагарин не сказал, сославшись на то, что договор с ней заключала партия "Слуга народа".

"Что касается стоимости и кто проводил – все будет известно позже, появятся отчеты в ЦИК, вы все увидите. Потому что уже разные цифры приводят. А у нас только в Киеве по два человека на участке ведут опрос, а в других городках и селах такого нет, там только по одному", – говорит Гагарин.

Опрос проводят несовершеннолетние. Facebook Андрея Попика

Также он отметил, что возникают скандалы из-за опроса. "Люди не согласны, кричат. Я говорю вызывайте полицию". Но полиция проверяет и говорит, что все законно и нарушений нет", – говорит Гагарин.

Уполномоченный по правам детей Николай Кулеба не в курсе того, что опрос проводят несовершеннолетние. "Только от вас услышал. Давайте я проверю это. Надо все проверять, потому что иногда и 18-летний выглядит как 12-летний", – сказал OBOZREVATEL Кулеба.

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