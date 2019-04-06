"Это ошеломляет, русские завидуют": скандальный российский журналист о Зеленском и Порошенко

Известный журналист из РФ, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко высказал мнение о том, что половину россиян раздражает инаковость Украины, а вторая половина завидует украинцам из-за этого.

Об этом он сказал в интервью RTVI, обратив внимание, что политическая ситуация в России и Украине кардинально отличается (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Черт, это по крайней мере живые люди. Это реальная жизнь. Пусть эта жизнь безалаберная, с нашей точки зрения, потому что мы очень люди "пруссаческие"... Это хаотично, но это весело и драйвово", – прокомментировал он избирательный процесс в Украине.

Сергей Доренко Скрин видео

"Вообще говоря, я и сегодня не знаю, кто победит в этих выборах, и это само по себе ошеломляет. Потому что мы так точно знаем, кто победит, всегда мы знаем", – отметил Доренко.

"И даже больше того: мы знаем, что всем отрежут тестикулы, если в первом туре не победит наш "кумир". Если "кумир" победит во втором туре, то тут многим не сносить головы. А там – я и сейчас не понимаю, кто победит", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.

Согласно окончательным данным ЦИК, нынешний лидер избирательной гонки Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. Его конкурент Петр Порошенко – 15,95%. Именно эти политики проходят во второй тур выборов.

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