Президент Украины Владимир Зеленский должен избавиться от всего русского кагэбэшно-фээсбэшного наследства в украинских спецслужбах.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший российский политтехнолог и нынешний поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша. По его словам, именно они в 2014 году сдали украинский Донбасс, не выполнив свою работу на пунктах пропуска.

Вторжение России на Донбасс Обозреватель

"От всей души желаю Зеленскому окончательно избавиться от всего русского кагэбэшно-фээсбэшного наследства в ваших спецслужбах. Я знаю, что было во время захвата Донбасса, как докладывали в Киев: мол, "у нас все под контролем". Кто сдал Донбасс? Фсбшники в сбушной шкуре, которых и сегодня немало на ответственных местах. Они не выполнили свою работу, всех пропустили, – сначала провокаторов, потом том людей с оружием, а потом – и регулярную армию "шахтёров", "отпускников" и "ихтамнетов". Вот такое в результате получилось "все под контролем". То есть, под российским", – резюмировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, Россия имеет все возможности для реализации открытого военного вторжения в Украину.

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