Главная Новости
18 ноября • обновлено в 17:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Зеленский должен от них избавиться!" Орлуша сказал, кто сдал Донбасс

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский должен избавиться от всего русского кагэбэшно-фээсбэшного наследства в украинских спецслужбах.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший российский политтехнолог и нынешний поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша. По его словам, именно они в 2014 году сдали украинский Донбасс, не выполнив свою работу на пунктах пропуска.

Вторжение России на Донбасс

Вторжение России на Донбасс

Обозреватель

"От всей души желаю Зеленскому окончательно избавиться от всего русского кагэбэшно-фээсбэшного наследства в ваших спецслужбах. Я знаю, что было во время захвата Донбасса, как докладывали в Киев: мол, "у нас все под контролем". Кто сдал Донбасс? Фсбшники в сбушной шкуре, которых и сегодня немало на ответственных местах. Они не выполнили свою работу, всех пропустили, – сначала провокаторов, потом том людей с оружием, а потом – и регулярную армию "шахтёров", "отпускников" и "ихтамнетов". Вот такое в результате получилось "все под контролем". То есть, под российским", – резюмировал он.

Новости
Ссылка

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, Россия имеет все возможности для реализации открытого военного вторжения в Украину.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Орлов (Орлуша)
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
5
Смешно
20
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Если президент Зеленский будет слушать всяких бывших политтехнологов и нынешних поэтов, то грош цена президенту Зеленскому в базарный день.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Что то брата Медовар,в последнее время много стало
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги