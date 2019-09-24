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24 сентября • обновлено в 15:47
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"Это официальная позиция власти?" Кириленко отреагировал на заявление "Слуги народа" об отказе от НАТО

2.2т Читать материал на украинском

Украинский политик и бывший вицепремьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сравнил риторику нового правительства по вступлению Украины в НАТО с риторикой власти времен Януковича.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Политик отметил, что позиция украинской власти относительно сотрудничества с НАТО является "непонятной".

Так Кириленко отреагировал на слова представительницы Кабинета министров в Верховной Раде и депутата от партии "Слуга народа" Ирины Верещук о том, что НАТО не ждет Украину.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

Рубрика

Новости
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"Одна депутат из "Слуги" заявила, что Украину в НАТО не ждут. До боли знакомый перепев с эпохи Януковича. Осталось "слугам" с шариками против НАТО в ВР стать, как это делали регионалы. Было бы смешно, но депутат оказалась представителем правительства в ВР! Теперь это официальная позиция власти?" – написал Кириленко.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс. По ее словам, Альянс также не хочет связываться с Украиной из-за позиции России.

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Персоны
Ирина Верещук Вячеслав Кириленко
Теги
НАТО Партия Слуга народа
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Скинем нах эту власть к чертя собачим
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70rus xxx
70rus xxx
Вы давайте завязывайте тормозить,НАТА уже 5 лет как ворота открыла,а вы все ломаетесь,цену набиваете.Ну,не подходят стандарты под ваши,так потерпите,помогите НАТЕ.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
73% ЗЕЛУП, вот плоды вашего безмозглого голосования. Следущая репника будет какой? Что всем необходимо попросить прощения у раиссии, Путлера и коллоборантов на Донбассе, так по вашему, Зелупы?
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