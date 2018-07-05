"Это очень показательно": генерал пояснил, что стоит за украинскими названиями войск РФ

Решение Владимира Путина присвоить частям российской армии украинские наименования является элементом информационной агрессии Кремля.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Вопрос в том, когда он это делает и как. Учитывая то, что Россия хочет принять участие в разрешении украинского конфликта, который они называют внутренним, а на самом деле гибридная война России против Украины, они маркируют названия гвардейских частей, присваивают им названия украинских, белорусских, польских и немецких городов. То есть человек, который хочет разобраться в ситуации, он видит, куда направлена идеология и пропаганда вооруженных сил РФ", - считает он.

По его словам, Украина должна противостоять этому, культивируя традиции казацкой эпохи.

"Важной частью гибридной войны есть информационная составляющая. Она началась еще до 2014 года, и мы видим ее последствия. Мне обидно, что одна из российских танковых частей имеет название нежинская. Я родился в Нежине, оно славится казацкими традициями, там стоял казацкий полк и вот так нагло они используют в то время, когда сами ведут войну. Это очень показательно и нужно противостоять этому", - отметил генерал-лейтенант запаса.

При этом Романенко добавил, что огромная работа в этом направлении уже проделана руководством ВСУ.

"Вопрос не только в этом законе (о декомунизации. – Ред.), но и том, что у нас есть своя идеология, свои исторические традиции, казацкие традиции, и мы их реализовываем. Причем мы реализовали их раньше, чем это сделал Путин в июле 2018 года. Новые бригады, старые украинские бригады получили соответствующие названия. Например, короля Галицкого и т.д", - подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Путин назвал части российской армии в честь Львова, Житомира и Нежина. Известная журналистка и блогер Лариса Волошина пояснила, что действия главы Кремля приурочены к его встрече с президентом США Дональдом Трампом.