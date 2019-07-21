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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Это очень опасно!" Украинцев ужаснул масштаб "русского мира" на выборах в Раду

4.1т Читать материал на украинском

Украинцев удивил высокий процент поддержки на выборах в Верховную Раду партий, придерживающихся идеалов "русского мира".

Этот факт стал одной из главных тем для обсуждения в эфире политического ток-шоу "Право на владу" 21 июля.

Так, ведущий и журналист Остап Дроздов заявил, что нынешняя ситуация в украинской политике на уровне метафор напоминает ему "шакалов против детворы".

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"С их стороны, из вражеской стороны, я вижу очень серьезных шакалов. Это в первую очередь эти откровенно пророссийские политические силы, которые, к сожалению, очень сильно зашли в парламент", – сказал он.

Эти партии, по словам журналиста, подкрепленные ресурсами, средствами, медиа и "зубы съели на ликвидации конкурентов", поэтому являются очень опасными.

Остап Дроздов

Остап Дроздов

Скрин видео

"Когда говорят о том, что сейчас вице-спикером может стать Виктор Медведчук, это очевидно, чья это заслуга", – добавил журналист Сергей Щербина.

Сергей Щербина

Сергей Щербина

Скрин видео

"Партия Шария теперь может претендовать на госфинансирование. Это меня лично как гражданку очень пугает", – подчеркнула украинская певица, кандидат в депутаты от партии "Европейская солидарность" София Федина.

София Федина

София Федина

Скрин видео

Детально о нарушениях и скандалах на досрочных парламентских выборах читайте по ссылке.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
София Федина Остап Дроздов Сергей Щербина
Место
Украина
Теги
политика Россия
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Хозя Ин
Хозя Ин
Вы депилы раз считаете что народ забыл свою родословную и не помнит своего происхожления,,!
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Хозя Ин, о каком народе ты говоришь? О населении запоребрика? Таки да, они забыли с каких болот произошли, То что навели в Украину всякий мотлох после Голодомора и во времена союза, так это не народ Украины
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Серпентарий
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хозя Ин:"есть ещё Штаты с печеньками и килобаксами" и с уровнем жизни, ее продолжительностью, медобслуживанием и технологиями не чета российским. Что до килобаксов, то это не без помощи России, которая усердно вкладывает деньги в экономику США.
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Хозя Ин
Хозя Ин
Если вспомнить историю, то змеиный клубок находится во Львоффе, неужели 10 процентов, могут так влиять на умы людей, хотя о чем я есть ещё Штаты с печеньками и килобаксами!
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