"Это очень опасно!" Украинцев ужаснул масштаб "русского мира" на выборах в Раду

Украинцев удивил высокий процент поддержки на выборах в Верховную Раду партий, придерживающихся идеалов "русского мира".

Этот факт стал одной из главных тем для обсуждения в эфире политического ток-шоу "Право на владу" 21 июля.

Так, ведущий и журналист Остап Дроздов заявил, что нынешняя ситуация в украинской политике на уровне метафор напоминает ему "шакалов против детворы".

"С их стороны, из вражеской стороны, я вижу очень серьезных шакалов. Это в первую очередь эти откровенно пророссийские политические силы, которые, к сожалению, очень сильно зашли в парламент", – сказал он.

Эти партии, по словам журналиста, подкрепленные ресурсами, средствами, медиа и "зубы съели на ликвидации конкурентов", поэтому являются очень опасными.

Остап Дроздов Скрин видео

"Когда говорят о том, что сейчас вице-спикером может стать Виктор Медведчук, это очевидно, чья это заслуга", – добавил журналист Сергей Щербина.

Сергей Щербина Скрин видео

"Партия Шария теперь может претендовать на госфинансирование. Это меня лично как гражданку очень пугает", – подчеркнула украинская певица, кандидат в депутаты от партии "Европейская солидарность" София Федина.

София Федина Скрин видео

Детально о нарушениях и скандалах на досрочных парламентских выборах читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

О данных Национального экзит-пола о первых результатах голосования читайте по ссылке.

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