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Это нокдаун! Нардепы дважды за вечер подрались на ТВ. Видео

24.3тЧитать новость на украинском

Народные депутаты Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов ("Наш край") устроили драку в прямом эфире телеканала "Прямий".

Сначала между политиками произошла словесная перепалка, в ходе которой Мосийчук сказал Шахову, что партия "Наш край", которую тот представляет, должна определиться: "Не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять Администрацию президента. Вы выглядите очень смешно".

"По гей-парадам не ходите и будьте мужчиной", – ответил Шахов Мосийчуку, после чего тот заявил, что ни разу не был на гей-параде и потребовал от своего оппонента извинений, назвав его "базарной бабой".

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Затем Мосийчук подошел к Шахову, который после взаимных оскорблений схватил радикала за горло и толкнул на пол. Тот быстро поднялся и политики продолжили драку, остановить которую удалось лишь сотруднице телеканала.

Однако на этом конфликт не был исчерпан - политики продолжили выяснять отношения в лифте на пути из студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе Мосийчук в прямом эфире сцепился с нардепом от "Блока Петра Порошенко".

Персоны
Сергей ШаховИгорь Мосийчук
Место
УкраинаКиев
Объекты
Наш крайРадикальная партия
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Комментарии
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. это вы в миниатюре. быдло выбрало быдло, быдло показало.
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0
быдло депутаты -избранники быдлонаселения
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Гетьман Алена
Гетьман Алена
Жириновский тому пример, урод уродом, как и раисяне
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Anatoly Sava
Anatoly Sava
милые бьются - только тешатся
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