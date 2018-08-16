Это нокдаун! Нардепы дважды за вечер подрались на ТВ. Видео

Народные депутаты Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов ("Наш край") устроили драку в прямом эфире телеканала "Прямий".

Сначала между политиками произошла словесная перепалка, в ходе которой Мосийчук сказал Шахову, что партия "Наш край", которую тот представляет, должна определиться: "Не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять Администрацию президента. Вы выглядите очень смешно".

"По гей-парадам не ходите и будьте мужчиной", – ответил Шахов Мосийчуку, после чего тот заявил, что ни разу не был на гей-параде и потребовал от своего оппонента извинений, назвав его "базарной бабой".

Затем Мосийчук подошел к Шахову, который после взаимных оскорблений схватил радикала за горло и толкнул на пол. Тот быстро поднялся и политики продолжили драку, остановить которую удалось лишь сотруднице телеканала.

Однако на этом конфликт не был исчерпан - политики продолжили выяснять отношения в лифте на пути из студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе Мосийчук в прямом эфире сцепился с нардепом от "Блока Петра Порошенко".