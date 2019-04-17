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"Это ниже плинтуса": Луценко признался о разговорах с Зеленским

11.6тЧитать материал на украинском

Генпрокурор Юрий Луценко признался, что ранее был поклонником творчества "Квартала 95", лидером которого является шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

В интервью theБабель (не вошедшее) Луценко отметил, что часто посещал концерты "кварталовцев", поскольку ему "нравилась политическая сатира и шутки".

"Я был поклонником "Квартала" до сериала "Сказочная Русь". Я считаю это ниже плинтуса, особенно в условиях, когда Юля сидела в тюрьме, а над ней допускались шутки такого характера. Когда мне можно было звонить из тюрьмы, я позвонил Зеленскому. Он узнал мой дефект речи и говорит: "Юрий Витальевич! Это вы! Давно не виделись! Посидеть бы!" А я говорю: "Я уже насиделся". Я честно высказал свое "фе" "Сказочной Русью", а он ушел от ответа", - рассказал Луценко.

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По его словам, он также встречался с Зеленским в 2014 году, когда Порошенко предлагал ему вступить в ряды партии БПП, однако шоумен отказался.

"А потом была встреча, когда были слухи, что он идет в президенты, мы об этом поговорили, но рассказывать некорректно", - заявил генпрокурор.

Юрий Луценко и Владимир Зеленский

Юрий Луценко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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Персоны
Юрий ЛуценкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
95 Квартал
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Юла просто завидовал Вове ,потому что В отличии от генерального прокурора Луценко у Зеленского есть юридическое образование
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