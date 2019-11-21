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21 ноября • обновлено в 05:59
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"Это неправильно!" Зеленский резко высказался о роли Коломойского во внешней политике

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Президент Владимир Зеленский заверил, что решения касательно международного вектора Украины зависят от него лично, а не от бизнесмена Игоря Коломойского.

Такое заявление прозвучало во время брифинга в Очакове Николаевской области, где президент осмотрел возвращенные Россией корабли.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", – ответил Зеленский на вопрос журналиста о заявлениях Коломойского об "развороте в сторону России".

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Напомним, ранее ветераны войны на Донбассе выразили свое возмущение скандальным интервью Коломойского и обратились по этому поводу с рядом требований к Зеленскому. Они призвали его немедленно отреагировать на антиукраинские высказывания олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Место
Украина
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