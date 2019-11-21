"Это неправильно!" Зеленский резко высказался о роли Коломойского во внешней политике

Президент Владимир Зеленский заверил, что решения касательно международного вектора Украины зависят от него лично, а не от бизнесмена Игоря Коломойского.

Такое заявление прозвучало во время брифинга в Очакове Николаевской области, где президент осмотрел возвращенные Россией корабли.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", – ответил Зеленский на вопрос журналиста о заявлениях Коломойского об "развороте в сторону России".

Владимир Зеленский в Очакове Офис президента Украины

Напомним, ранее ветераны войны на Донбассе выразили свое возмущение скандальным интервью Коломойского и обратились по этому поводу с рядом требований к Зеленскому. Они призвали его немедленно отреагировать на антиукраинские высказывания олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коломойский, в частности, заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.

Кроме того, он призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на востоке, "быстро уйдут в прошлое".

Также миллиардер призвал Украину отказаться от помощи МВФ и предложил заменить ее кредитами от России.

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