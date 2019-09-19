"Это недопустимо!" Геращенко выступила против амнистии для военных преступников

В партии "Европейская солидарность" требуют от парламента сформировать позицию по применению амнистии к военным преступникам на Донбассе, а также в отношении местного самоуправления.

Об этом заявила народный депутат, сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает сайт пресс-службы политсилы. Комментируя результаты совместного заседания комитетов по вопросам европейской интеграции и международной политики, она отметила, что ответственность за новые законы по Донбассу, должен нести новый парламент.

"Министр иностранных дел Пристайко отметил, что 31 декабря заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления. И теперь на парламенте будет ответственность каким будет следующий закон. Будет ли это пролонгация нынешнего закона на определенный срок или его партия власти хочет закрепить на постоянной основе, или это будет новый закон. То же происходит и по блоку амнистии", – сказала Геращенко.

Ирина Геращенко

Геращенко отметила, что амнистия не может быть применена по отношению к тем, кто осуществлял военные преступления.

"Очевидно, если мы говорим о диалоге с оккупированными территориями, то каждая война заканчивается миром. И амнистия должна касаться людей, которые были обмануты там пропагандой, подростков, которых заставляли стоять на КПВВ, то есть людей, которые не имели отношения к военным преступлениям", – сказала политик.

Она назвала категории лиц, которые не могут подпадать под амнистию.

"Это причастные к сбитию боинга МН-17, это убийцы, это те, кто относятся к пыткам наших заложников, и конечно, это сексуальные преступления, которые во всех военных конфликтах считаются преступлениями без срока давности", – заметила политик.

Как писал OBOZREVATEL:

во время форума YES 14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что украинская власть не будет вносить изменения в Конституцию о так называемом особом статусе Донбасса.

По словам Пристайко, оккупированным территориям ничто не мешает развиваться путем децентрализации, как и другим областям Украины.

Ранее в президентской партии "Слуга народа" рассказали подробности о административно-территориальную реформу и назвали ее одной из первоочередных законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада IX созыва.

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