Главная Новости
21 ноября • обновлено в 04:29
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Это не "забобон": фото с небритым Зеленским получило неожиданное объяснение

445
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский появился на публике небритым не из-за суеверий по поводу захваченных Россией украинских кораблей.

Какую цель преследовал глава государства, привлекая к себе внимание внешним видом, рассказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

"Мы эти штуки проходили на курсах управления репутацией в интернете. Помните, был недавно инфоповод, что Зеленский в спортзале вроде как бреет грудь, и там две фотографии? Чтобы забить тему "Зеленский бреет или не бреет", он просто вбросил историю, почему он не бреется", – заявил Тизенгаузен.

Фото с небритым Зеленским получило неожиданное объяснение
Фото с небритым Зеленским получило неожиданное объяснение
Новости
"Это служение!" Зеленский взбесил пропагандиста Путина

"Эта история забивает в Google тему с бритой или небритой грудью. Никаких "забобонов", мне кажется, здесь нет", – пояснил эксперт.

Фото с небритым Зеленским получило неожиданное объяснение

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем с легкой небритостью. "Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное – забобон (суеверие. – ред.). Сейчас я ожидаю корабли. Корабли вернутся – тогда побреюсь", – сказал глава украинского государства.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Борис Тизенгаузен Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги