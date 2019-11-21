Это не "забобон": фото с небритым Зеленским получило неожиданное объяснение

Президент Украины Владимир Зеленский появился на публике небритым не из-за суеверий по поводу захваченных Россией украинских кораблей.

Какую цель преследовал глава государства, привлекая к себе внимание внешним видом, рассказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

"Мы эти штуки проходили на курсах управления репутацией в интернете. Помните, был недавно инфоповод, что Зеленский в спортзале вроде как бреет грудь, и там две фотографии? Чтобы забить тему "Зеленский бреет или не бреет", он просто вбросил историю, почему он не бреется", – заявил Тизенгаузен.

"Эта история забивает в Google тему с бритой или небритой грудью. Никаких "забобонов", мне кажется, здесь нет", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем с легкой небритостью. "Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное – забобон (суеверие. – ред.). Сейчас я ожидаю корабли. Корабли вернутся – тогда побреюсь", – сказал глава украинского государства.

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