Отмена депутатской неприкосновенности: нардепам указали на ошибку

Депутаты Верховной Рады Украины, несмотря на отмену депутатской неприкосновенности, по-прежнему смогут легко уходить от уголовной ответственности за преступления.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко. По ее словам, отмена иммунитета – "не выход, а ошибочное решение проблемы".

"Это будет 100% ошибочное решение полностью отменить депутатскую неприкосновенность. У нас есть три вывода Венецианской комиссии, которые говорят, что в странах с неустойчивой демократией нельзя отменять полностью депутатский иммунитет", – заявила Кириченко.

По ее мнению, для украинцев неприкосновенность – "раздражитель, признак неравенства".

"Если тебя выбрали народным депутатом, ты якобы не можешь быть привлечен к уголовной ответственности. Но это неправда – ты можешь. Даже если проанализировать, когда Рада давала разрешение на привлечение – это большинство случаев. Были случаи, когда действительно была задержка и отдельные народные депутаты выезжали из Украины. Но это единичные случаи", – отметила эксперт.

"Давайте говорить откровенно – проблема уголовной ответственности в коррупции органов правопорядка. Если человек имеет большие деньги, ему не надо иметь мандат. Поэтому нам объективно нужна реформа органов правопорядка и борьба с коррупцией", – считает Кириченко.

По ее мнению, власть раздувает ситуацию вокруг отмены неприкосновенности.

"К президенту и нынешней власти большое доверие – давайте сделаем так, как хочет народ. Но не всегда как хочет народ правильно. Это не выход, а ошибочное решение проблемы якобы неравенства", – подчеркнула эксперт.

"Условно говоря, народный депутат едет на пленарное заседание, его патрульная служба останавливает и говорит – сейчас будет проверка. Он опаздывает и просто не голосует. Сейчас такое невозможно, но если они отменят иммунитет, это станет возможно. Я уверена, что это будет использоваться относительно оппозиционных депутатов. Органы правопорядка зависимы и подвержены политическому давлению", – заключила она.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины 3 сентября одобрили во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Законопроект поддержали 373 народных избранника.

За всю историю работы Верховной Рады неприкосновенность была снята лишь с 17 народных избранников.

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