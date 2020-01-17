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17 января • обновлено в 14:38
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"Это не случайный вброс": журналист пояснил, кому выгодна отставка Гончарука

2.1т
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Скандал с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука выгоден бизнесмену Игорю Коломойскому, который рассчитывает получить более лояльного главу Кабмина.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя "слив" записей разговора Гончарука с чиновниками, где премьер нелестно отзывался о президенте Владимире Зеленском.

По словам журналиста, публикация аудиозаписей не является "случайным вбросом".

"Есть определенные силы, связанные с группой Коломойского, которые хотят своего лояльного премьера получить уже в этом году, когда будет большая приватизация и большая распродажа земли. Более лояльный группе "Приват" премьер был бы совершенно не лишним в данном случае", – отметил он.

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Сазонов допустил, что премьер может сохранить должность: "Он продемонстрировал свою лояльность, сказал, что готов быть воином. Президенту это понравится, он вероятнее всего останется".

Также он напомнил, что премьера увольняет Верховная Рада, а не президент.

"У нас парламентско-президентская республика. Поэтому пока мы видим просто пост в Facebook – это ни о чем. Это никак не влияет ни на его карьеру, ни на его судьбу. Если его будут отправлять в отставку, у него иммунитет. Это может сделать только Верховная Рада", – пояснил журналист.

"Фамилия премьера особого значения не имеет, потому что имеет значение фамилия президента, который контролирует Кабмин и Верховную Раду, и фамилии тех лидеров финансово-промышленных групп, которые стоят за ними. И Гончарук, и следующий премьер, будет, скорее всего, технической фигурой, которая будет просто выполнять команды. Яркой личности сейчас на скамейке запасных у Зеленского мы не видим", – добавил Сазонов.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

kmu.gov.ua

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Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Кирилл Сазонов Игорь Коломойский Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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