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4 сентября • обновлено в 23:07
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"Это не шутка!" Суд взялся за Медведчука: что известно

4.4т Читать материал на украинском

На одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подали иск в суд.

Об этом в Facebook рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко, опубликовав соответствующее фото.

"Медведчука судят. Это не шутка. В четверг, 5 сентября в Оболонском суде Киева на 10:15 утра назначено к рассмотрению административное дело. Правонарушитель - Медведчук. Предмет иска - нарушение порядка предоставления или получения взносов. Судья-докладчик: Рябчук О.В. Номер дела - 756/11334/19", - рассказал Лещенко.

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"Это судебное заседание - хороший повод начать узнавать об источниках, которые удерживают политическую надстройку агента кремлевского кума", - добавил он.

"Это не шутка!" Суд взялся за Медведчука: что известно

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о судьбе Медведчука и его политической силе.

"У нас есть ответы – объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.

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Персоны
Виктор Медведчук Сергей Лещенко
Место
Украина Киев
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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voznyk ruslan
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