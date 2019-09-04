"Это не шутка!" Суд взялся за Медведчука: что известно

На одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подали иск в суд.

Об этом в Facebook рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко, опубликовав соответствующее фото.

"Медведчука судят. Это не шутка. В четверг, 5 сентября в Оболонском суде Киева на 10:15 утра назначено к рассмотрению административное дело. Правонарушитель - Медведчук. Предмет иска - нарушение порядка предоставления или получения взносов. Судья-докладчик: Рябчук О.В. Номер дела - 756/11334/19", - рассказал Лещенко.

"Это судебное заседание - хороший повод начать узнавать об источниках, которые удерживают политическую надстройку агента кремлевского кума", - добавил он.

Виктор Медведчук politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о судьбе Медведчука и его политической силе.

"У нас есть ответы – объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся