"Это не Россия!" В сети всплыл очередной скандал с Крымом

Австралийский исследователь Саймон Кустенмахер причислил к территории России аннексированный Крым.

Результаты он разделил на части и нанес на карту, которую опубликовал в Twitter.

Кустенмахер проводил демографическое исследование и сделал вывод, что большинство россиян проживает в европейской части страны, к которой он отнес и оккупированный в 2014 году Крым.

#Map shows population distribution in #Russia. Each colour is home to one quarter of the population. Russia's population is closer to Europe than to Asia. Source: https://t.co/7EcNXVa1wi pic.twitter.com/rZ5VgaSZ62