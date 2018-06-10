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"Это не Россия!" В сети всплыл очередной скандал с Крымом

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Австралийский исследователь Саймон Кустенмахер причислил к территории России аннексированный Крым.

Результаты он разделил на части и нанес на карту, которую опубликовал в Twitter.

Кустенмахер проводил демографическое исследование и сделал вывод, что большинство россиян проживает в европейской части страны, к которой он отнес и оккупированный в 2014 году Крым.

Комментаторы оставили гневные комментарии к записи.

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"Крым - не Россия", "Крым? Выдали это", "Эй, Саймон, Крым - это Украина. Если ты умеешь думать, то должен стараться думать", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское радио попало в скандал с картой.

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