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27 сентября • обновлено в 19:24
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"Это не разменная монета!" В Кабмине резко ответили на кражу Крыма Россией

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Украина никогда не согласится на аннексию Россией Крыма, полуостров навсегда останется украинским.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

"На каждой встрече с нашими коллегами из Европейского Союза и НАТО, которые я имел с момента своего назначения, я, в частности, говорил очень простую и четкую фразу: Украина никогда не признает Крым российским", – сообщил чиновник.

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Кулеба отметил, что вопрос оккупации Крым постоянно будет подниматься на международной арене.

"Это вообще не может быть предметом каких-то переговоров и компромиссов. Мы будем поднимать этот вопрос и работать с нашими партнерами, чтобы вопрос Крыма оставался на международной повестке дня и не отходил в тень. Крым не может быть там разменной монетой: давайте там разрулим Донбасс, а на Крым согласимся. Нет! Нет! Еще раз – нет! Ни квадратный метр земли, ни моря не будет отдан агрессору. Это принципиальная позиция", – добавил вице-премьер Кулеба.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.

Также в аннексированном Россией украинском Крыму оккупанты начали добычу песка из Донузлава под Евпаторией, самого глубокого озера полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Крым
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hunt andres
hunt andres
Кулеба она и есть кулеба)
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Ну як Крим "назавжди залишилась українським", якщо він ВЖЕ російський ?!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
полуостров никогда не был украинским и таким не станет. пора уже это принять.
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