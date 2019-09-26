"Это не разменная монета!" В Кабмине резко ответили на кражу Крыма Россией

Украина никогда не согласится на аннексию Россией Крыма, полуостров навсегда останется украинским.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

"На каждой встрече с нашими коллегами из Европейского Союза и НАТО, которые я имел с момента своего назначения, я, в частности, говорил очень простую и четкую фразу: Украина никогда не признает Крым российским", – сообщил чиновник.

Кулеба отметил, что вопрос оккупации Крым постоянно будет подниматься на международной арене.

"Это вообще не может быть предметом каких-то переговоров и компромиссов. Мы будем поднимать этот вопрос и работать с нашими партнерами, чтобы вопрос Крыма оставался на международной повестке дня и не отходил в тень. Крым не может быть там разменной монетой: давайте там разрулим Донбасс, а на Крым согласимся. Нет! Нет! Еще раз – нет! Ни квадратный метр земли, ни моря не будет отдан агрессору. Это принципиальная позиция", – добавил вице-премьер Кулеба.

Оккупация Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.

Также в аннексированном Россией украинском Крыму оккупанты начали добычу песка из Донузлава под Евпаторией, самого глубокого озера полуострова.

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