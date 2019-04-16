"Это не ответ Зеленского!" Джемилев еще раз обратился к кандидату в президенты

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что недоволен ответом по оккупированному Россией Крыму от кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Народный депутат в эфире "5 канала" подчеркнул, что он обращался с вопросами именно к Зеленскому, а не его предвыборному штабу.

По его словам, это был ответ не непосредственно кандидата, а про сам штаб он "завтра может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я их уже выгнал".

"И это не только мое обращение, это скомпонированое обращения моих соотечественников, которые сейчас на оккупированных территориях", – акцентировал Джемилев.

Также политик добавил, что не получил конкретного ответа на вопрос о Крымской автономии.

"Если на предыдущие вопросы – будет ли он встречаться с Путиным и в отношении оккупированных территорий – Зеленский дал ответ, то здесь расплывчато, четкого ответа я так и не получил", – прокомментировал Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ответила на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

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