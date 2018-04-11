Это не гибридная война: журналист объяснил тактику Кремля

Жители России готовы смириться с ложью со стороны государства и как представители власти, так и граждане постоянно требуют доказательств предъявленных им обвинений.

"Говорят, что это – "гибридная война". А ведь на самом деле все происходящее – триумф лжи. Я, мы все – видим, как российские политики, дипломаты, просто граждане, которых журналисты опрашивают на городских улицах, врут – и не краснеют. А потом опровергают собственную ложь", - написал журналист Виталий Портников в колонке для "Радио Свобода".

Он напомнил вызывающие заявления представителей России в ООН и российского руководства на международной арене относительно ситуации в России, Сирии, дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

"Уверен: это никакая не "гибридность". Это просто следствие готовности примириться с ложью, пытаться с ней договориться, делать вид, что не замечаешь, как тебе лгут. Между прочим, именно такая ситуация была, когда Россия напала на Украину. Докажите! Докажите, что это российские войска, а не "добровольцы". Докажите, что напали, а не "заблудились", - добавил журналист.

"Но как только мы приходим к выводу, что ложь не требует постоянных доказательств, что нужно не доказывать, а наказывать – лжец становится бессильным. Именно такое бессилие мы и наблюдаем в последние дни – на российских биржах, в российских медиа, на российских бизнес-форумах. Лжец всегда теряется, когда с ним перестают спорить об очевидном. Когда приходит возмездие. И сразу же нет никакой "гибридности"... Похоже, российские власти еще не поняли, что ложь больше не работает. Но скоро поймут", - резюмировал Портников.

Как сообщал "Обозреватель", полковник Генштаба Виктор Шидлюх отметил, что Крым "сдали" без боя, поскольку в руководстве отечественных силовых структур на тот момент преобладали ставленники Кремля.