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18 декабря • обновлено в 00:57
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"Это наше отражение": Баканов сделал загадочное заявление о Джокере

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Глава СБУ Иван Баканов назвал главными вызовами для национальной безопасности фейки и киберугрозы.

"Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело", – сказал друг президента в интервью "Интерфакс-Украина".

Баканов обратил внимание, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы. Что касается киберугроз, он отметил, что СБУ работает над этим вопросом вместе с СНБО, Кабмином и правоохранителями.

Новости
"Джокер" внезапно попал в список самых рейтинговых политиков

Глава СБУ отметил, что пранкер Джокер является одним из свидетельств таких угроз. "Джокер – это наше отражение в зеркале. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы", – добавил Баканов.

Иван Баканов и персонаж Джокер

Иван Баканов и персонаж Джокер

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пранкер "Джокер" на канале NewsOne рассказал, как получает доступ к чатам известных украинских политиков.

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Персоны
Иван Баканов Джокер
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Иванович Василий
Иванович Василий
Какой смешной персонаж - додумался до саморазоблачения с помощью речевого "умничания"!))) Эту незатейливую технологию с корпоративчика - сам предложил при решении вопроса собственного устройства на должность, али ему посоветовали с другой стороны стола? Но, судя по фразе - похоже, что сам.
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