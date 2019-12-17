"Это наше отражение": Баканов сделал загадочное заявление о Джокере

Глава СБУ Иван Баканов назвал главными вызовами для национальной безопасности фейки и киберугрозы.

"Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело", – сказал друг президента в интервью "Интерфакс-Украина".

Баканов обратил внимание, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы. Что касается киберугроз, он отметил, что СБУ работает над этим вопросом вместе с СНБО, Кабмином и правоохранителями.

Глава СБУ отметил, что пранкер Джокер является одним из свидетельств таких угроз. "Джокер – это наше отражение в зеркале. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы", – добавил Баканов.

Иван Баканов и персонаж Джокер

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пранкер "Джокер" на канале NewsOne рассказал, как получает доступ к чатам известных украинских политиков.

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