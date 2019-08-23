"Это наша земля!" Зеленский жестко высказался о Крыме

Киев занимает жесткую позицию по вопросу оккупированного Крыма, которая состоит в том, что полуостров должен быть возвращен Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа во время общения в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций.
"Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим", — сказал он, добавив, что у него нет сомнений в том, что это произойдет.
Владимир Зеленский
Facebook Зеленского
"Для меня каждый крымчанин - это украинец. Это все наша земля и мы будем добиваться того, чтобы ее вернуть", — сказал он.
По словам президента, кроме поддержки "международных друзей", Киев и сам должен делать многое, чтобы вернуть Украине Крым.
Президент также отметил, что в Верховной Раде находится несколько законопроектов по Крыму, которые необходимо изучить.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского заявили, что решить проблемы возвращения Донбасса и Крыма невозможно на законодательном уровне.
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