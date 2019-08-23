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"Это наша земля!" Зеленский жестко высказался о Крыме

1.5т Читать материал на украинском

Киев занимает жесткую позицию по вопросу оккупированного Крыма, которая состоит в том, что полуостров должен быть возвращен Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 августа во время общения в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций.

"Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим", — сказал он, добавив, что у него нет сомнений в том, что это произойдет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Зеленского

"Для меня каждый крымчанин - это украинец. Это все наша земля и мы будем добиваться того, чтобы ее вернуть", — сказал он.

По словам президента, кроме поддержки "международных друзей", Киев и сам должен делать многое, чтобы вернуть Украине Крым.

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Президент также отметил, что в Верховной Раде находится несколько законопроектов по Крыму, которые необходимо изучить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского заявили, что решить проблемы возвращения Донбасса и Крыма невозможно на законодательном уровне.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Крым вы уже вернули и за Севастополь ответили, как и было обещано в известном фильме, теперь настала очередь ответить за Одессу. И ведь ответите, Россия вам это твердо обещает.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! смерть росийским выплядкам окупантам! Донбасс без Крыма нам не нужен!
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Кожедуб ruslan, помню-помню! Перед бегством из Крыма ВСУшная суперармия нанесла нам превентивный удар - надристала от страха в шаровары.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
так смішно , що не в силах зупинитися. на московії аж башти кремля захиталися.
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