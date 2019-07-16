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"Это нам решать!" У Зеленского резко поставили Россию на место из-за украинского языка

13.5т Читать материал на украинском

Вопрос функционирования государственного языка в Украине является предметом обсуждения только нашего государства.

Об этом на брифинге в Киеве, 16 июля заявил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко. Он отметил, что вопрос украинского языка не должен выноситься Россией в Совбезе ООН.

"Это наше с вами решение, на каком языке мы разговариваем, никто не имеет права и не должен навязывать. Имея в виду "нас", я имею в виду всех украинцев, которые на всех языках говорят на нашей земле. Каким образом обеспечить права национальных меньшинств и каждое желание человека говорить на том языке, который удобнее, который является языком матери. Вместе с тем, каким образом обеспечить преимущественную роль государственного языка – это как раз и есть предмет нашей внутренней дискуссии, а не РФ в Совете Безопасности ООН", – отметил он.

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Пристайко добавил, что украинские дипломаты готовы к заседанию и в Офисе президента, где будут изучать предложения, которые будут сегодня объявлены украинским представителем в ООН.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Напомним, что 16 июля пройдет заседание Совета Безопасности ООН, созванное Россией по поводу вступления в силу закона о государственном языке в Украине.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в Украине 16 июля.

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Тема
Закон о языках
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Совбез ООН Россия Офис президента
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"резко поставили Россию на место"- якобы журналисты, это как же?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Поддерживаю!!!
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Москалі ущербні. Як же їх бісить лише від української мови і від того що вона стала державною.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Артеллерист Моня, може й знають. Але показують що не знають.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Gorobec Sana, да все русские на Украине прекрасно знают украинский))))))
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