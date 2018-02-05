Это надругательство! "Антибандеровский" закон Польши подвергся жесткой критике в мире

Принятый польским Сеймом "антибандеровский" закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов вызвал возмущение на международной арене.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Так, помимо Украины, скандальный закон был осужден в Израиле, США, Германии, а также в ОБСЕ. Более того, порядка полсотни представителей польской интеллигенции также были возмущены принятым законом.

"Теперь у нас трагическая международная ситуация. Это не только в Польше или просто Израиле, теперь это в американском конгрессе, который призвал не допускать этот законопроект вообще в сенат. Я уверена, это было совсем не нужно", - считает сенатор Анна-Мария Андерс.

В документе отрицается соучастии поляков в Холокосте и утверждается вина украинских националистов в преступлениях против поляков во Вторую мировую войну. Это сделано в такой форме, что даже в США не сдержались от оценки политического демарша Варшавы.

"Споры, которые поляки сеют среди наших партнеров, сыграют на руку только нашим противникам. Это то, о чем нужно постоянно помнить", - заявили в Госдепе.

В свою очередь в Израиле заговорили об отзыве посла и готовности в ответ признать польский закон отрицанием Холокоста.

"Десятки моих родственников умерли на территории Польши, и к этому причастны поляки. Этот закон - надругательство над мертвыми", - считают в Израиле.

При этом в российской Госдуме сразу выразили восхищение решением польских сенаторов. Закон полностью укладывается в российскую трактовку бандеровской ситуации в Украине - про националистов, которые захватили власть, про распятых мальчиков, зверства на Донбассе - и ведет к раздору в Европе.

Как писал "Обозреватель", накануне украинский генерал пригрозил Польше из-за "антибандеровского" закона.