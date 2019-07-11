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"Это может быть интересно!" Путин высказался о предложении Зеленского встретиться в Минске

3.1т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин прокомментировал приглашение главы Украины Владимира Зеленского на переговоры в Минске при участии лидеров Германии, США, Франции и Великобритании.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. Это тоже может быть интересно", - сказал он, передают РИА Новости.

По его словам, РФ не отказывалась от расширения "нормандского формата". "Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены - это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства и проведения выборов в парламент Украины", - сказал Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

RT

"Ну, а в-третьих, я не знаю как реагируют другие участники этого процесса", - добавил российский лидер.

Он напомнил, что, например, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй через пару недель прекращает свою работу в этом качестве.

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"Она в каком качестве приглашается на эту встречу - непонятно, она вообще согласна или нет. Как американская администрация на это реагирует, мы не знаем. Как реагирует Германия, Франция. Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов... И это тоже может быть интересно", - заключил Путин.

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Тема
Минские договоренности
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
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