"Это методы НКВД": глава САП вступился за Насирова

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что, расследуя дела, он не хочет использовать методы НКВД и намерен бороться с людьми лишь из-за совершенных ними преступлений, а не из-за занимаемых должностей. В качестве примера он привел дело Романа Насирова.

Холодницкий подчеркнул, что в таком справедливом и профессиональном подходе к работе антикоррупционных органов прежде всего должно быть заинтересовано государство. Свою позицию чиновник озвучил в интервью для DW.

"Мы должны расследовать дела согласно норме закона, мы должны привлекать коррупционеров не просто потому, что у них фамилии известные и априори они уже преступники, не потому, что так телевидение говорит. Берем дело Насирова: я должен доказать как прокурор, что Насиров плохой не потому, что он глава фискальной службы, не потому, что он таможенник, — мытарей не любили еще с библейских времен, вспомните — а я должен доказать, что это лицо совершило это преступление в конкретное время, в конкретном месте, в конкретных обстоятельствах. И несмотря на то, кто будет на этой должности", — отметил глава САП.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что аналогичных принципов следует придерживаться и в отношении расследований в судебной системе. По мнению Холодницкого, ни в коем случае нельзя обобщать выводы о всех ее представителях, основываясь на фактах, касающихся только отдельных лиц.

"Мне говорят: "Нет, давайте мы объявим всех судей преступниками, а там потом что-то к ним подкопаем. У кого-то машина, у кого-то квартира, кто-то с кем-то в интимных отношениях. И это будем потом использовать". Я так не хочу работать. Потому что это не методы новосозданных органов. Это методы НКВД, это методы советских спецслужб, так нельзя работать!" — возмутился он, добавив, что в Украине, наконец-то, пора демонстрировать качественно новые реформы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Насиров поддержал создание Антикоррупционного суда в Украине и заявил, что хочет, чтобы его дело было первым, которое рассмотрит новый орган.