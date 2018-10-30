''Это маразм!'' Климкин оценил отношения Украины и Польши

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что отношения Украины и Польши довольно хорошие, и о конфликте между странами речь не идет.

"У нас нет конфликта, но есть эмоциональный контекст. Часто эта эмоциональность основывается на исторических событиях. Польские политики стремятся расставить все точки над "и", только основываясь на своем видении исторических событий. История – сложная штука. Общая история – еще сложнее", – сказал он во время выступления во Львове 30 октября, передает "Европейская правда".

Глава МИД также призвал политиков не спекулировать историей и взвешенно подходить к решению исторических вопросов.

"Там, где речь идет об истории, нет места эмоциям. Я пытаюсь донести польским коллегам, что государство не может отвечать за преступления отдельных военизированных отрядов, неподконтрольных государству. Ставить знак равенства между отдельными отрядами – это маразм, это не соответствует ни исторической правде, ни реальности. Политики не должны спекулировать историей. Политика – это для современности и будущего, а историю нужно оставить для ученых. Для государства важно смотреть вперед, а не в прошлое", – пояснил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше забили тревогу из-за украинских заробитчан.