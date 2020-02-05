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7 февраля • обновлено в 08:07
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"Это манипуляция": участница встречи с Помпео опровергла его слова о "потерянном Крыме"

4.4т
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Экс-заместитель главы Министерства информационной политики Украины Эмине Джапарова опровергла информацию о том, что на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть оккупированный Россией Крым.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Она назвала манипулятивным материал, который появился в издании "Новое время", в котором журналисты, ссылаясь на участников мероприятия, написали, что Помпео якобы заявил, что Крым потерян, Украина отдалав его, а Россия "не из тех, у кого можно что-то забирать".

"Российские СМИ подхватили не качественный (в части Крыма) Материал НВ о встрече с Помпео и дальше с "сенсационными" заголовками несут ту "правду", в которую сами хотят верить", – написала она.

Эмине Джапарова и Майк Помпео

Эмине Джапарова и Майк Помпео

"Как участник встречи, должена отметить, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ. Так же для меня загадкой, кто был тем "источником" информации для СМИ. Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе", – отметила она.

Джапарова напомнила, что позиция США является четкой, многократно артикулированной на разных уровнях и зафиксированной во многих международных документах, в том числе и в Декларации Помпео.

"Никоим образом эта позиция не изменилась несмотря на попытки российской пропаганды выдавать желаемое за действительное", – написала она.

Как писал OBOZREVATEL, 31 января в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. Выступая на совместном брифинге, политики затронули ряд вопросов стратегического сотрудничества между странами, а также прокомментировали политические скандалы, связанные с украинской-американскими отношениями.

О топ-5 заявлений, которые прозвучали перед прессой от Зеленского и Помпео, читайте по ссылке.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Майк Помпео Еміне Джеппар
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну уж если даже хозяева говорят что Крым не вернется....
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Исходя из заявлений этой дамы, которая определяла что говорит Помпео по выражению его лица можно говорить о достаточно своеобразном восприятии ею мира. Ей бы к психиатру сходить для начала.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
помпео и трамп агенты путина
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