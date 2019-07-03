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"Это ловушка!" Идею Кравчука о диалоге с Путиным разнесли в пух и прах

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Украине не выгодны прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя идею первого президента Леонида Кравчука вернуться к Будапештскому меморандуму и начать диалог с Москвой.

Огрызко напомнил, что переговоры с РФ уже неоднократно приводили исключительно к уступкам со стороны Украины.

"Поэтому я не разделяю мнения первого президента насчет необходимости прямых переговоров. Это ловушка, в которую нас затягивает Россия. Которая потом подаст это в выгодном ей свете", – предупредил он.

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По его мнению, сейчас нет особой разницы, в каком формате проходят переговоры – в Минском или Будапештском.

"Мы можем вспоминать старые форматы, придумывать новые форматы… Можем садиться втроем, впятером, вдесятером… От этого ситуация абсолютно не изменится до тех пор, пока не поменяется позиция РФ", – объяснил дипломат.

Огрызко убежден, что заставить Россию изменить позицию может только одно – жесткое давление и еще более жесткие, действенные санкции.

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"Россия – это страна, которая выпадает из цивилизованного мира, потому что не уважает международное право. Я был на десятках или даже сотнях переговорах с нашими западными партнерами, где у нас были противоречия. Но мы всегда находили компромисс и обе стороны оставались удовлетворенными. Потому что мы базировались на нормах международного права и здоровой логике. Ни того, ни другого у России нет. Это страна-агрессор, которая растоптала международное право и прикрывается им только тогда, когда ей выгодно", – рассказал бывший глава МИДа.

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Он подчеркнул, что "нормальные подходы" с Россией не сработают.

"Тут работает только сила", – констатировал Огрызко.

Дипломат выразил сожаление, что европейские страны не вполне это понимают и даже пошли на возвращение России в ПАСЕ.

"Запад пошел на компромисс с собственной совестью, собственными принципами, и это не свидетельствует в его пользу. Но все-таки есть высшие интересы, чем ПАСЕ. Это – интересы безопасности", – отметил он.

Леонид Кравчук выступил за диалог с Путиным

Леонид Кравчук выступил за диалог с Путиным

glavred.info

OBOZREVATEL напоминает:

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Минский процесс "не эффективен" и "исчерпал себя". Он выступил за возвращение Украины к Будапештскому меморандуму и начало прямого диалога с Россией по Донбассу.

  • Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о том, что "Минск" зашел в тупик, и именно поэтому президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем в Трехсторонней контактной группе в Минске. По его словам, у Кучмы были "новые идеи", которые стоит попробовать.

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Темы
Мирные переговоры в МинскеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Владимир ОгрызкоЛеонид Кравчук
Место
Украина
Теги
переговоры по ДонбассуООСБудапештский меморандум
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Смешно смотреть на буйный цвет паранойи в Paгульлeндe. Сплошь одни ловушки видят во всем. "Тут сработает только сила" в исполнении человека с фамилией Огрызко звучит просто страшно ☺
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