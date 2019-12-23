"Это катастрофа!" Климкин рассказал, что будет с ПАСЕ после возвращения России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что возвращение России в ПАСЕ несет негатив не только для Украины, а и для самой Парламентской ассамблеи.

Однако украинские дипломаты не могли бы это предотвратить, поскольку международное сообщество считает, что лучше "держать при себе" российских парламентариев для создания хоть какой-то видимости диалога. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Это партия европейских стран. Был почти консенсус, исключая некоторые страны, о том, что Россию лучше держать, знаете, на таком... Ну, коротком или нет, но держать. Однако, по моему мнению, кто считает, что Путина можно держать на коротком поводке, тот недооценивает и Путина, и Россию", – отметил он.

Павел Климкин

По словам экс-министра, для главы РФ "это важно чисто имиджево", о чем свидетельствует то, сколько Россия вложила в это возвращение.

"Подчеркиваю – имиджево, а не с точки зрения смысла, для нас это неприятно. Но это не негатив политический", – заявил Климкин.

Он также добавил, якобы даже лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель считают, что Россию "более безопасно и эффективно держать на поводке". Поэтому и было принято соответствующее решение о ее возвращении в ПАСЕ.

"Это не значит, что теперь Россия пойдет дальше. Но для ПА – это катастрофа. Доверие к Ассамблее и так было почти нулевым, а сейчас, наверное, минусовое. Значение ПА у нас иногда преувеличивают. Для нас эмоционально, сердцем, в состоянии войны, ее решения были важны. Но посмотрите, как они принимались, сколько людей было в зале", – высказался Климкин.

При этом экс-министр убежден, что политически, с точки зрения дальнейших шагов – это не будет проблемой для Украины – так как, по крайней мере, санкции пока держатся.

"Должны ли мы ценить наше достижение, что держали Россию столько лет вне этой площадки? Безусловно. Это классно. Это немалая заслуга всей делегации, дипломатии. Но является ли это политическим поражением? Нет. Имиджево – безусловно", – еще раз подчеркнул Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации на заседания ПАСЕ. По его словам, это еще не означает, что в Европе забыли о "замороженных" конфликтах на континенте.

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