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"Это катастрофа": генерал предупредил об угрозе глобальной безопасности

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Выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и фактически прекращение его действия является катастрофическим событием для мира.

"Это негативный сигнал для мировой общественности и глобальной безопасности". Такое мнение OBOZREVATEL высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Необходимо констатировать, что мир вернулся во времена холодной войны и масштабной гонки вооружений, решающей частью которой является ядерная", – заметил он.

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Генерал напомнил о том, что на сегодняшний день ядерным оружием, кроме США и России, располагают Китай, Индия, Пакистан, Франция. "Есть основания говорить о том, что ядерное оружие есть у Израиля, у Северной Кореи. В Иране пока есть баллистические ракеты, которые со временем могут быть вооружены ядерными боеголовками".

Ядерное оружие, иллюстрация

Ядерное оружие, иллюстрация

Google Images

По его мнению, несмотря на то, что "активно ведутся переговоры, чтобы достичь договоренностей в клубе ядерных держав", сегодня неясно, "как это будет происходить, когда они выйдут хотя бы на первый этап договоренностей".

В то же время "однозначно можно сказать, что ключевые игроки ядерного клуба – США, Россия и Китай – стали на путь гонки вооружений", занимаются модернизацией, обновлением и производством ядерного оружия.

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Богдан указал на еще один негативный нюанс, связанный с прекращением действия ракетного договора: "Это стимулирует другие страны, тот же Иран и ту же Северную Корею, к возвращению к идее о том, чтобы иметь на вооружении ядерное оружие".

Как писал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Ракетно-ядерная программа КНДР
Персона
Василий Богдан
Место
США
Теги
ядерное оружие ракеты
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Северг Олег
Северг Олег
да да, так и есть. Сейчас Россия немножко жути нагонит на всю эту сытую Эуропу, на все эти нажравшие круглые щёки Норвегии, Швеции, Англии... Заставим поляков ночью в холодном поту просыпаться... И потом сядет за стол переговоров. Начнём нормально разоружаться уже не по горбачёвски а как положено. Попросим немного.. Одессу, и историческую русскую землю до Днепра, а так же дать полякам по носу в виде премиального бонуса. И мир снова станет безопасным. Всё будет хорошо, но без жути не обойтись.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вам какое до этого дело? ваше дело кредиты просить да народ шерстить)))) Взрослые дяди сами разберутся
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Wick John
Wick John
Пендосы всегда были, есть и останутся главной угрозой мира на Земле
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