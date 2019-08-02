"Это катастрофа": генерал предупредил об угрозе глобальной безопасности

Выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и фактически прекращение его действия является катастрофическим событием для мира.

"Это негативный сигнал для мировой общественности и глобальной безопасности". Такое мнение OBOZREVATEL высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Необходимо констатировать, что мир вернулся во времена холодной войны и масштабной гонки вооружений, решающей частью которой является ядерная", – заметил он.

Генерал напомнил о том, что на сегодняшний день ядерным оружием, кроме США и России, располагают Китай, Индия, Пакистан, Франция. "Есть основания говорить о том, что ядерное оружие есть у Израиля, у Северной Кореи. В Иране пока есть баллистические ракеты, которые со временем могут быть вооружены ядерными боеголовками".

Ядерное оружие, иллюстрация Google Images

По его мнению, несмотря на то, что "активно ведутся переговоры, чтобы достичь договоренностей в клубе ядерных держав", сегодня неясно, "как это будет происходить, когда они выйдут хотя бы на первый этап договоренностей".

В то же время "однозначно можно сказать, что ключевые игроки ядерного клуба – США, Россия и Китай – стали на путь гонки вооружений", занимаются модернизацией, обновлением и производством ядерного оружия.

Богдан указал на еще один негативный нюанс, связанный с прекращением действия ракетного договора: "Это стимулирует другие страны, тот же Иран и ту же Северную Корею, к возвращению к идее о том, чтобы иметь на вооружении ядерное оружие".

Как писал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.

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