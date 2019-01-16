''Это капитуляция!" В отношениях России с Украиной и Беларусью обнаружили важный нюанс

Россия продолжит свою линию поведения с Украиной и Беларусью, потому что она не способна пойти на компромисс.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в блоге "Крым.Реалии", отметив, что для РФ – это "отличный тест на провокатора или дурака".

"Проблема Украины не в том, что Киев не хочет договариваться. Проблема в том, что для Москвы "разумный компромисс" – это капитуляция. Для костра имперских амбиций любые уступки становятся не водой, а бензином. Аппетит приходит во время еды", - написал он.

Телеканал 24

Казарин подчеркнул, что 25 лет кряду Минск выкорчевывал у себя любые национальные мотивы, выхолащивал все, что могло стать раздражителем для соседнего государства, превращал себя в лояльное, дружественное и понятное пространство, но это вовсе не защитило его от угрозы поглощения, а скорее наоборот.

"Беларусь – это пример того, что в отношениях с Россией для соседей не бывает "точки компромисса". Что любые уступки будут восприниматься Москвой как "само собой разумеющиеся", а любой уровень интеграции – как промежуточный. И если Беларусь второго апреля отмечает "День единения народов Беларуси и России" – что мешает Москве воспринимать этот праздник буквально?" - заключил он.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

Все началось с наглого публичного заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о фактическом присоединении Беларуси.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский подхватил "линию партии", заявив, что Беларусь обязана присоединиться к России, если хочет получать дешевую нефть.

Беларуские эксперты уверены: Лукашенко пойдет на присоединение только если сам возглавит новообразованное государство.

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