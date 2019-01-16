МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Это капитуляция!" В отношениях России с Украиной и Беларусью обнаружили важный нюанс

Читать материал на украинском

Россия продолжит свою линию поведения с Украиной и Беларусью, потому что она не способна пойти на компромисс.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в блоге "Крым.Реалии", отметив, что для РФ – это "отличный тест на провокатора или дурака".

"Проблема Украины не в том, что Киев не хочет договариваться. Проблема в том, что для Москвы "разумный компромисс" – это капитуляция. Для костра имперских амбиций любые уступки становятся не водой, а бензином. Аппетит приходит во время еды", - написал он.

''Это капитуляция!" В отношениях России с Украиной и Беларусью обнаружили важный нюанс

Телеканал 24

Казарин подчеркнул, что 25 лет кряду Минск выкорчевывал у себя любые национальные мотивы, выхолащивал все, что могло стать раздражителем для соседнего государства, превращал себя в лояльное, дружественное и понятное пространство, но это вовсе не защитило его от угрозы поглощения, а скорее наоборот.

Новости
''Лукашенко – вице-президент России'': Рыклин заявил о торгах за Беларусь

"Беларусь – это пример того, что в отношениях с Россией для соседей не бывает "точки компромисса". Что любые уступки будут восприниматься Москвой как "само собой разумеющиеся", а любой уровень интеграции – как промежуточный. И если Беларусь второго апреля отмечает "День единения народов Беларуси и России" – что мешает Москве воспринимать этот праздник буквально?" - заключил он.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Павел Казарин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Тьфу...прочитал заголовок..офигел...А потом понял очередные измышления придурка в шароварах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги